Курс евро на межбанке снизился

В пятницу, 12 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1390, к 12:00 сузился спрэд – 8,1350/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1345/8,1375.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2630/0,2634, к 12:00 цены снизились до 0,2623/0,2627. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9550 (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/1,3125.

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,6455/10,6540, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6220/10,6315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6175/10,6275.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1370, к 12:00 цены повысились до 8,1345/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1360/8,1375.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6245/10,6345, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6425/10,6525. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,6795/10,6875.