Виновнику взрыва в харьковской многоэтажке вынесли приговор

В Харькове состоялся суд над Владимиром Сургаем, который перед Новым годом принес домой газовый баллон, который взорвался и унес жизни 4-х членов семьи Владимира, сообщает ТСН.

Сургай получил условный срок - 4 года с испытательным сроком в 3 года и штраф в размере 50 тыс. грн. Смягчающими обстоятельствами стало то, что мужчина признал вину, пострадавшие не предъявляли претензий, а также в трагедии погибла почти вся его семья.

Выплатить штраф мужчина сейчас не может, ведь все имущество семьи сгорело во время пожара. На работу Владимир устроиться также не может, потому что день и ночь должен сидеть возле больной дочери.

"Она сейчас без бинтов без ничего, сидит меня ждет сделать процедуры. По мере возможности будем что-то выплачивать, если будет из чего. Если будет достойная работа - я уплачу за месяц, может быть, за два, все зависит от зарплаты, которую я буду зарабатывать", - говорит Владимир Сургай.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали около 10 человек. Нескольких из них с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.