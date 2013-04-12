Сегодня - День авиации и космонавтики
09:32, 12 апреля 2013Общество
1013 0
Сегодня в Украине и мире отмечают день авиации и космонавтики.
12 апреля в мире отмечают День космонавтики
День 12 апреля был выбран в честь первого полета человека в космос.
Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» с космодрома «Байконур» впервые в мире совершил облет Земли, который длился 108 минут.
Также 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотируемый полет по программе «Шаттл» в США.
Напомним, что в СССР этот день был установлен указом Президиума ВС СССР от 9 апреля 1962 года, а в современной Украине 12 апреля отмечается как День работников ракетно-космической отрасли Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter