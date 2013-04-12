Сегодня - День авиации и космонавтики

День 12 апреля был выбран в честь первого полета человека в космос.

Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» с космодрома «Байконур» впервые в мире совершил облет Земли, который длился 108 минут.

Также 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотируемый полет по программе «Шаттл» в США.

Напомним, что в СССР этот день был установлен указом Президиума ВС СССР от 9 апреля 1962 года, а в современной Украине 12 апреля отмечается как День работников ракетно-космической отрасли Украины.