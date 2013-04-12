Нацбанк: показатели инфляции демонстрируют позитивные признаки

Об этом, как сообщила пресс-служба Нацбанка, заявил директор генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик.

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По его словам, с учетом итогов первого квартала 2013 года, показатели инфляции, на фоне показателей предыдущих периодов, демонстрируют позитивные признаки дальнейшего оживления экономики. Одним из позитивных факторов, по мнению чиновника, является повышение доверия к банковской системе, в том числе благодаря росту депозитов, что может способствовать инвестиционному оживлению в экономике.

“Основным фактором влияния на динамику потребительских цен в первом квартале 2013 года, как и в последнем квартале предыдущего года, был слабый внешний спрос, который повлиял на недостаточный потребительский спрос на внутреннем рынке”, - сообщается в пресс-релизе.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года составила 0%, против марта 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%. С начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

В соответствии с основными принципами денежно-кредитной политики на 2013 год, одобренными советом Нацбанка в сентябре 2012 года, годовой показатель прироста индекса роста потребительских цен в 2013-2014 годах должен стабилизироваться в диапазоне 4-6%, в начиная с 2015 года – удерживаться в пределах 3-5%.

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