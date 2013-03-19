Янукович поручил обеспечить низкую инфляцию

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года, обнародованном на сайте правительства 15 марта.

Согласно плану действий, Национальный банк совместно с Кабинетом министров Украины должны обеспечить взвешенную политику для достижения прогнозированного уровня инфляции в течение 2013 года. Также Нацбанк должен обеспечить постепенное повышение действенности использования процентной ставки как основного инструмента монетарной политики и гибкое управление обменным курсом национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года. Нацбанк объясняет дефляцию 2012 года высоким предложением продовольственных товаров.

«Подавляющее большинство товарных позиций были или стабильными по ценам, или незначительно понизились в цене, вследствие чего мы зафиксировали дефляцию», - считает премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, Украина в 2013 году намерена придерживаться курса на смягчение монетарной политики.