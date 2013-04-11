Минфин начинает сегодня выплаты по государственным валютным облигациям

Их размер составит $ 23 на каждую ценную бумагу номиналом $500 (9,2 %). Для получения дохода держателю нужно явиться в любое из отделений Ощадбанка, которое осуществляет операции с валютными казначейскими обязательствами. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил Александр Нестеренко, заместитель директора Департамента розничного бизнеса «Ощадбанка».

«Очередная купонная выплата, в соответствии с приказом Министерства финансов начинается со второго дня после окончания купонного периода. То есть купонный период закончился 10-го апреля, с 11-го мы начинаем выплачивать купонный доход по этим казначейским облигациям», — заявил Нестеренко.

Он напомнил, что доходность первой серии казначейских обязательств составляет 9,2% годовых и выплаты гарантируются государством. Кроме того, банкир привел еще ряд преимуществ этого инструмента, к которым он отнес, например, анонимность. При покупке казначейских обязательств Минфина не нужно предъявлять документы, предоставлять какую либо информацию о себе. Также доход, полученный от казначейских обязательств, не облагается налогами.

«Для того, чтобы получить выплату по казначейским обязательствам, нужно явиться в любое учреждение Ощадбанка, которое осуществляет операции с этими ценными бумагами — не обязательно в то же, где она была приобретена, можно в любом регионе. Достаточно просто предъявить к оплате казначейское обязательство», — рассказал банкир.

Отвечая на вопрос относительно возможности приобретения таких ценных бумаг, Нестеренко отметил, что казначейские обязательства серии А уже размещены, поэтому их сейчас можно приобрести только на вторичном рынке. «Сейчас предлагаются казначейские обязательства серии Б, их может купить любой желающий. Серию А уже можно купить только на вторичном рынке. Например, кто-то продал эти казначейские обязательства банку, банк может продать ценную бумагу другому клиенту. Поэтому мы сейчас распространяем серию Б», — рассказал представитель Ощадбанка.

Номинальная стоимость казначейского обязательства серии А составляет $ 500, доходность каждого купона — $ 23, выплаты осуществляются раз в полугодие. Продажу этих ценных бумаг серии Б осуществляет государственный «Ощадбанк».