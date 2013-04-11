Аварию в Бортничах ликвидировали вручную

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Единственно возможным средством оперативной ликвидации прорыва и предупреждения расширения масштабов события стало привлечение личного состава для выполнения работ вручную", - отметили там.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 590 человек и 36 единиц специальной техники, уточнили в ДСНС.

Аварию ликвидировали в 5 часов утра 11 апреля. Утечку воды прекратили путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промывки.

"Работы осложнялись образованием промоины в труднодоступном месте, ограниченными возможностями по привлечению техники к выполнению восстановительных работ и проведением работ в ночное время", - отметили в ведомстве.

Напомним, 10 апреля около 19 часов в Бориспольском районе Киевской области на иловом поле № 3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации ОАО «АК «Киевводоканал», которое не эксплуатируется, в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы.

Это привело к прорыву дамбы в районе пропускного колодца, вследствие чего талая вода начала поступать в приемный резервуар насосной станции. Установленный в станции насос откачивал воду, которая поступала, но из-за большого притока воды насос не справился со слишком большим объемом. Приемный резервуар переполнился, и часть воды вылилась на прилегающую территорию.