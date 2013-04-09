Эксперты призвали Миндоходов и финрегуляторов убрать налоговые лазейки

«Это очень правильный меморандум, он повысит эффективность работы каждой из его сторон. Видите ли, каждый регулятор работает в своем направлении, имеет полномочия по контролю и надзору в ограниченной сфере. В свою очередь, обмен информацией даст более полный спектр финансового рынка для всех этих учреждений, они смогут обращать внимание на сферы, на определенном этапе которых у них заканчивались полномочия», - считает эксперт.

Суслов убежден, что в первую очередь усилия указанных органов должны быть направлены на отслеживание схем ухода от налогов страховых компаний.

«Что касается страховых компаний, то здесь крайняя необходимость совместной работы регуляторов, так как из-за лазеек в нашем налоговом законодательстве для страховиков Украина превратилась в такой себе оффшор. Страховой сектор, страховые компании могут использоваться для ухода от налогов, так как известно, что они от налога на прибыль освобождены, а платят только налог с премий. А он небольшой и от налога на прибыль не зависит. В итоге у нас эта лазейка активно используется, в том числе, и в промышленном секторе. Затраты на страхование по законодательству относятся естественно на себестоимость продукции промышленных предприятий. В итоге страховые компании в связке с промышленными предприятиями создают распространенную систему ухода от налогов. Поэтому есть необходимость отслеживать все эти схемы и со стороны Министерства доходов и финансовых регуляторов», - говорит Суслов.

В то же время, по его словам, указанный меморандум поможет навести порядок и в других финансовых секторах, в частности, в работе кредитных союзов, которые также не платят налог на прибыль.

Напомним, что Министерство доходов и сборов, Нацкомфинуслуг и Нацкомиссия по ценным бумагам подписали меморандумы об информационном сотрудничестве

Госорганы отмечают, что это позволит сделать рынок финансовых услуг прозрачным и контролируемым, и, следовательно, — цивилизованным и более привлекательным для инвесторов. Финансовые регуляторы будут получать информацию из баз данных Миндоходов для выявления фиктивных эмитентов, которые лишь имитируют хозяйственную деятельность. Министерство, в свою очередь, будет иметь доступ к материалам ревизий и другой отчетной документации указанных инстанций.