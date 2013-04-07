В Сумах подожгли джип и.о. ректора академии банковского дела
11:53, 07 апреля 2013Общество
2008
В Сумах неизвестные подожгли джип Mitsubishi Pajero проректора Украинской академии банковского дела Сергея Козьменко, который сейчас исполняет обязанности ее ректора.
Как сообщила УНИАН начальник Сектора связей с общественностью УМВL Украины в Сумской области Эльвира Биганова, это произошло 6 апреля около 2-х часов ночи
По ее словам, для поджога были использованы две двухлитровых бутыли с соляркой, заложенные под переднее и заднее колеса. Впрочем, загорелся только один из них, и автомобиль пострадал частично.
«По данному факту 6 апреля открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – «преднамеренное повреждение транспортного средства». Ведется следствие», - сообщила Э.Биганова.
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