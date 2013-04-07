В Сумах подожгли джип и.о. ректора академии банковского дела

Как сообщила УНИАН начальник Сектора связей с общественностью УМВL Украины в Сумской области Эльвира Биганова, это произошло 6 апреля около 2-х часов ночи

По ее словам, для поджога были использованы две двухлитровых бутыли с соляркой, заложенные под переднее и заднее колеса. Впрочем, загорелся только один из них, и автомобиль пострадал частично.

«По данному факту 6 апреля открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – «преднамеренное повреждение транспортного средства». Ведется следствие», - сообщила Э.Биганова.