В Киеве на Подоле произошел сдвиг почвы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате сдвига почвы угрозы разрушения зданий, жертв и пострадавших нет, заверяют в госслужбе.

Коммунальными службами города принимаются меры по укреплению склона.

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На месте происшествия работали оперативные группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве и КГГА.