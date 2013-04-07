В Киеве на Подоле произошел сдвиг почвы

10:30, 07 апреля 2013
Общество
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В Киеве во второй половине дня 6 апреля в Подольском районе на Богуславском спуске, 3 произошел сдвиг почвы объемом около 600 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате сдвига почвы угрозы разрушения зданий, жертв и пострадавших нет, заверяют в госслужбе.

Коммунальными службами города принимаются меры по укреплению склона.

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На месте происшествия работали оперативные группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве и КГГА.

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