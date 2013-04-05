СМИ: Сотрудника СБУ, влетевшего в «скорую» в Крыму, признали потерпевшим

13:40, 05 апреля 2013
Общество
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Сотрудник Службы безопасности Украины Михаил Анисимов, который врезался в “скорую”, везшую впавшего в кому пациента, признан потерпевшим.

СБУшник, из-за которого погибли люди, стал потерпевшим / Фото: kafanews.com

Об этом заявил адвокат пострадавшего водителя «скорой» Сергей Мокренюк.

По словам С. Мокренюка, М. Анисимов обратился в прокуратуру с заявлением, с просьбой признать его в качестве потерпевшего, сообщает crime.in.ua.

Сегодня Феодосийский городской суд вынес определение, в котором обязал следователя признать Анисимова потерпевшим.

“Это определение с точки зрения закона обжалованию не подлежит”, – отметил Сергей Мокренюк.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 9 марта в Феодосии.

Столкнулись машина скорой помощи, которая везла в больницу 22-летнего парня, находившегося в коме и легковой атвомобиль. На месте ДТП погибла 27-летняя фельдшер. Травмы получили 50-летний шофер "скорой", 57-летний отец парня и врач. Врач умер в больнице.

Также был травмирован 32-летний водитель машины – участницы ДТП.

12 марта СБУ признала, что машиной управлял ее сотрудник. Прокуратура Феодосии начала расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Поскольку в деле замешан сотрудник СБУ, оно было передано "военной" прокуратуре крымского региона.

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