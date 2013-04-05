Украинцев призывают быть внимательными при покупке ж/д билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») просит пассажиров быть внимательными при оформлении именных проездных документов, которые вводятся с 6 апреля для всех направлений (кроме пригородных и региональных поездов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

По его словам, при оформлении документа допускается не более трех ошибок.

«При нарушении трех знаков в имени и фамилии допускается посадка пассажира в поезд. В противном случае билет придется вернуть, как недействительный», - сказал И.Бреус.

Он напомнил, что система возврата билетов предполагает возврат полной стоимости билета за 9 часов до отправления поезда и только 10% стоимости после отправления поезда. «Комиссионный сбор не возвращается», - напомнил И.Бреус.

При этом он подчеркнул, что если пассажир заранее не проверил правильность данных в билете, это останется предметом его личной ответственности. «Если человек не убедился в правильности оформления билета не отходя от кассы, то это его личная ответственность, и никто ему ничем не обязан. Есть существующий порядок оформления перевозок, там четко прописаны права и обязанности пассажиров», - сказал И.Бреус.

При этом, отвечая на вопрос УНИАН, И.Бреус подчеркнул, что соответствующие инструкции выданы проездным бригадам и кассирам. «Все проводники и бригады проинструктированы относительно оборота именных билетов. А на случай возникновения конфликтных ситуаций организована связь с руководителями служб для принятия решений по спорным вопросам», - сказал И.Бреус.

При этом он уверил, что очередей при покупке билетов или сложностей с посадкой в поезда не будет. «Существенных изменений не предвидится. Система именных билетов у нас уже использовалась и особенных сложностей мы не выявляли», - отметил И.Бреус.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля Укрзализныця вводит именные проездные билеты, кроме направлений пригородных и региональных поездов. При покупке билета именные данные вносятся со слов покупателя и в этом случае документ, удостоверяющий личность пассажира, не нужен. Вместе с тем, при посадке оригинал документа обязателен к предъявлению.