Министр хочет усилить идеологию в армии - чтобы солдаты не бросали ружья в бою

Министр обороны Павел Лебедев считает необходимым усиливать идеологическое воспитание в армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы придаем особое значение идеологическому вопросу, считаем, что он важный и главный. Нам не только нужно помнить о казаках, которые то отстаивали Украину, то ее отдавали. Мы должны помнить о всей истории, которую имеет Украина, включая в первую очередь Великую Отечественную войну», - сказал П.Лебедев.

Он считает, что в Украине сохраняется память только о казаках, а герои, которые спасли Украину от фашизма, забыты.

«Поэтому Министерство обороны в вопросе идеологического воспитания считает, что если нет идеологии (то военнослужащие - УНИАН) это не профессионалы, это в первую очередь наемники, которые всегда могут бросить ружье на поле боя, к сожалению. Это связано с формированием нашего общества, нашего человека», - сказал П.Лебедев.

Он отметил, что с 1 апреля введен новый воспитательный вид программы в Вооруженных силах. По словам П.Лебедева, Минобороны также намерено поменять качественный уровень СМИ, которые принадлежат ведомству.