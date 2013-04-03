Контрактники будут получать до 6 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Павел Лебедев сегодня в Новоград-Волынском гарнизоне.

«Мы переходим на профессиональную армию, поскольку солдат срочной службы за один год не в состоянии получить соответствующую военную выучку и профессиональные навыки», - отметил он.

По словам министра, для перехода на профессиональную контрактную армию уже решено много вопросов, в частности, касающихся социальных гарантий.

Так, военнослужащим, которым денежное довольствие не было повышено в прошлом году, оно будет увеличено поэтапно к июлю следующего года. «Постепенно будет решаться проблема и с жильем. Это те предпосылки, которые позволят нам перейти на контрактную армию, - сказал руководитель оборонного ведомства.