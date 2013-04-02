Пресс-конференция с победителем лотереи Мегалот
17:18, 02 апреля 2013Общество
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03 апреля 2013 года, с 10.00 в офисе оператора государственных лотерей «М.С.Л.» ( ул. Шелковичная, 50 А),журналисты смогут пообщаться с игроком, который 27 марта выиграл Мегаприз лотереи Мегалот 7 500 000 гривен.
Молодой житель Севастополя только оставил позади стены строительной академии и стал одним из самых молодых лотерейных миллионеров Украины.
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