Пресс-конференция с победителем лотереи Мегалот

03 апреля 2013 года, с 10.00 в офисе оператора государственных лотерей «М.С.Л.» ( ул. Шелковичная, 50 А),журналисты смогут пообщаться с игроком, который 27 марта выиграл Мегаприз лотереи Мегалот 7 500 000 гривен.

Молодой житель Севастополя только оставил позади стены строительной академии и стал одним из самых молодых лотерейных миллионеров Украины.

Аккредитация на интервью по телефону 095 282 85 55