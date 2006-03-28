14 лет за терракт на рынке

Верховный Суд Украины рассмотрел апелляционное обжалование на приговор Апелляционного суда города Киева от 16 августа 2005 года относительно материалов уголовного дела по обвинению четырех граждан Украины в совершении 20 августа 2004 года террористических актов - подрывов двух самодельных взрывных устройств на столичном рынке «Троещина» и оставил судебный приговор в силе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, это уголовное дело по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) расследовало Следственное управление Службы безопасности Украины. Досудебным следствием установлено, что в августе 2004 года четверо граждан Украины с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, а также для привлечения внимания к своим антиобщественным взглядам, которые выражались в нетерпимости к иностранцам, которые, по их мнению, нелегально проживая в Украине, создают напряженную обстановку в государстве, вступили в предварительный сговор на совершение терактов – взрывов самодельных взрывных устройств на вещевом рынке «Троещина».

Указанные лица из предметов и веществ, имеющихся в свободном обращении, изготовили взрывчатое вещество и два радиоуправляемых взрывных устройства, которые состояли из жестяных банок, элементы поражения (заостроенные металлические предметы), электродетонаторы, элементы электропитания, конструктивно измененные мобильные телефоны и тому подобное.

Отмеченные взрывные устройства были помещены в мусорные урны на рынке «Троещина» и приведены в действие при помощи мобильных телефонов. В результате двух взрывов, которые произошли с интервалом в несколько минут, телесные повреждения разной степени тяжести получили 14 человек, в том числе граждане Пакистана, Бангладеш и Вьетнама, одна женщина, гражданка Украины, от полученных ранений умерла в больнице.

В ходе расследования уголовного дела в отношении лиц, причастных к совершению взрывов, установлены и собраны доказательства, которые подтверждают их виновность. Апелляционным судом г.Киева все четверо были осуждены к 14 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2004 года в Киеве на Троещинском рынке в урнах для мусора произошло два взрыва, в результате которых пострадали 14 человек. В больницу скорой медицинской помощи были госпитализированы 11 человек, одна из пострадавших умерла в больнице. 26 августа были задержаны четверо местных жителей, которых обвинили в организации этих взрывов. 27 августа был задержан 5-й подозреваемый.

28 августа тогдашний заместитель министра внутренних дел Александр МИЛЕНИН сообщил, что один из задержанных – Александр ПАСТУХ - имел членский билет Украинской народной партии. 3 сентября МВД выдвинуло обвинение четырем задержанным по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса (теракт) и передало для дальнейшего расследования уголовное дело в СБУ

6 сентября УНП обратилась к тогдашнему министру внутренних дел Николаю БИЛОКОНЮ с требованием опровергнуть неправдивую информацию о причастности членов УНП к взрывам на Троещинскому рынке.

23 декабря 2004 года Хозяйственный суд г.Киева принял постановление, которым обязал МВД опровергнуть неправдивые данные о причастности УНП к взрывам на Троещинском рынке.

Кроме А.ПАСТУХА 16 августа 2005 года Апелляционный суд Киева вынес приговор также Сергею ЗНАЧКУ, Дмитрию САВЧЕНКО и Тарасу ШВЕДЕНКО.