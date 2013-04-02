Председателя кооператива «Куяльник» выпустили из СИЗО под залог

В Одессе подозреваемый в мошенничестве председатель кооператива «Куяльник» Евгений Хайкин 1 апреля был выпущен из СИЗО под залог в 340 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители инициативной группы предпринимателей рынка «Куяльник», необходимую для оформления залога сумму внес один из депутатов Верховной Рады.

Деньги поступили 29 марта, но по техническим причинам оформить освобождение Е.Хайкина стало возможно только 1 апреля.

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Как сообщал УНИАН, Е.Хайкина задержали 22 марта по подозрению в мошенничестве. Задержание проводилось согласно постановлению Приморского районного суда Одессы. Этот же суд 23 марта постановил выпустить Е.Хайкина из СИЗО под залог в 340 тыс. грн.

По информации пресс-службы прокуратуры Одесской области, Е.Хайкин подозревается в нанесении ущерба собственникам одноименного рынка и государству в общей сложности 35 млн грн.

9 февраля 2013 года прокуратура в отношении Е.Хайкина зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований официальное заявление руководства ООО «Авторынок «Куяльник» и начала уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Досудебным следствием установлено, что Е.Хайкин создал преступную схему, используя которую, ввел в заблуждение сотни предпринимателей авторынка, длительное время требовал и собирал с них деньги, которые использовал на собственные нужды. «Об этом дали показания предприниматели рынка. Кроме того, экспертами предварительно установлено, что своими действиями Хайкин нанес материальный ущерб государству в размере 16 млн грн в связи с присвоением рыночного сбора, земельного и других видов налогов, а также законным владельцам авторынка «Куяльник», присвоив их имущество и доходы на сумму 19 млн грн», - говорилось в сообщении.

Задержание Е.Хайкина вызвало в Одессе масштабные акции протеста.