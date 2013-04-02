Депутат предлагает выделить четверть миллиарда для Земельного банка
Народный депутат Владислав Лукьянов предлагает направить 254,8 млн грн из государственного бюджета для проведения инвентаризации земельных участков государственной собственности, из которых формируется уставный капитал Государственного земельного банка, их экспертной оценки и госрегистрации.
Согласно внесенному им законопроекту (№2655, зарегистрирован 29 марта 2013 года) «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственному бюджете Украины на 2013 год», из указанной суммы 192 млн грн должны быть направлены на проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 48 млн грн - на проведение экспертной денежной оценки земельных участков, 5,2 млн грн - на государственную регистрацию земельных участков и 9,6 млн грн - на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Государственный земельный банк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.
По теме: Кабмин назначил членов наблюдательного совета Земельного банка (список)
Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.