Депутат предлагает выделить четверть миллиарда для Земельного банка

Согласно внесенному им законопроекту (№2655, зарегистрирован 29 марта 2013 года) «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственному бюджете Украины на 2013 год», из указанной суммы 192 млн грн должны быть направлены на проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 48 млн грн - на проведение экспертной денежной оценки земельных участков, 5,2 млн грн - на государственную регистрацию земельных участков и 9,6 млн грн - на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Государственный земельный банк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.

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Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.