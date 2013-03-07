Кабмин назначил членов наблюдательного совета Земельного банка (список)

Согласно постановлению №134 от 4 марта 2013 года «О назначении членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный земельный банк», в него вошли: директор департамента финансово-кредитной политики и бухучета Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов, первый заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Артем Кадомский, директор департамента долговой и международной финполитики Министерства финансов Галина Пахачук, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень и директор департамента обеспечения деятельности министра финансов Роман Чуприненко.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.

В феврале 2013 года Государственный земельный банк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.