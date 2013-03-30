КГГА: Наводнение затопит причалы киевского речного порта

Киевская городская государственная администрация внесла в перечень проблемных мест возможного подтопления паводковыми водами на территории Подольского района г. Киева причалы речного порта - от речного вокзала до пешеходного моста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в перечень также вошли: элеватор ОАО «Киевмлын» на ул. Межигорская, 83; ВАТ «Киевский речной порт» на ул. Волошинской, 3-В; АО «5-й экспедиционный отряд подводных и гидротехнических работ» на ул. Электриков, 4; каскад озер поселка Шевченко – между ул. Кобзарская и ул. Красицкого; пересечение улиц Фрунзе и Сырецкой; пересечение улицы Фрунзе и переулка Мыльный.