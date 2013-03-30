На одесскую Юморину придут 2 тысячи милиционеров

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель начальника главного управления МВД в Одесской области - начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи.

По его словам, кроме основных подразделений одесской милиции, для обеспечения охраны общественного порядка задействуют также около 200 правоохранителей из четырех ближайших районов области - Коминтерновского, Овидиопольского, Беляевского и Белгород-Днестроского. Так же будут привлечены около 300 курсантов Одесского государственного университета внутренних дел и 150 курсантов Одесской национальной морской академии.

Д.Фучеджи отметил, что большинство милицейских сил сосредоточено в центре города, где будут проходить массовые мероприятия, но спальные районы Одессы также не останутся без внимания милиции и будут обеспечены усиленными патрульными нарядами.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 29 марта открылась фотовыставка, посвященная 40-летию Юморины.

Первая Юморина состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.