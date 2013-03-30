На Харьковщине задержали водителя, из-за которого столкнулись два полных автобуса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в отношении этого водителя перед судом будет инициирован вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

По предварительной информации, водитель автобуса «Богдан», объезжая выбоину на дороге, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим пассажирским автобусом «Мерседес-Спринтер».

В результате ДТП два пассажира микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» 1994 и 1992 годов рождения погибли. Водитель автобуса «Богдан» и 10 пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницы. После оказания медицинской помощи 5 пассажиров были отпущены домой.

На место происшествия выезжали прокурор области Геннадий Тюрин, начальник ГУ МВД области Олег Демченко, следственно-оперативная группа.

Отдел расследования ДТП областного управления милиции данные об указанном факте внес в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) КК Украины. Расследование аварии находится на контроле руководства прокуратуры области

В начатом досудебном расследовании назначены процессуальные руководители, его ход находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, на автодороге Киев-Сумы, в селе Солоницовка Дергачевского района Харьковской области, произошло столкновение двух автобусов.

В ДТП погибли два человека, еще 12 получили телесные повреждения.