Открылась фотовыставка к 40-летию Юморины

Как сообщает корреспондент УНИАН, фотовыставка «Юморина-40» начала работать 29 марта в Литературном музее. Ее экспозиции повествуют об истории создания Юморины - 120 фотографий, датируются 1973-2012 годами.

«Юморина зарождалась в кабинете №5 Дворца студентов. Было это осенью 1972 года, сразу после того, как был запрещен КВН. Мы подумали, что не справедливо лишать нас желания и возможности шутить, и неплохо было бы придумать какой-то фестиваль смеха. Первым, кто вслух произнес слово «Юморина» был Олег Сташкевич. Теперь он живет в Москве и является бессменным литературным секретарем Михаила Жванецкого. Он запатентовал слово «Юморина» и от всего сердца подарил права нашему городу. Знаменитый логотип Юморины «Морячок» придумал художник одесской сборной КВН Аркадий Цыкун, который сейчас живет в Израиле», - отметил в ходе открытия выставки один из создателей Юморины Валерий Хаит.

Как сообщили в управлении информации Одесского горсовета, данные фото – раритетны, они - из личных коллекций юмористов Валерия Хаита, Игоря Кнеллера, Якова Гоппа, Федора Ткача и Татьяны Липтуги. Также представлены работы одесских фотокорреспондентов Олега Владимирского, Олега Куцкого, Леонида Сидорского и покойных Михаила Рыбака и Дмитрия Зюбрицкого.

«Уникальные фото отображают историю создания Юморины: кадры первого заседания оргкомитета по подготовке первой Юморины, коллективный снимок оргкомитета, возрождавшего Юморину в 1987 году, фотографии первого парада и самые яркие моменты Дня Смеха в период с 1973-го по 2012-й годы», - сообщили в управлении.

Первая Юморина состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.