54-летний хозяин участка взорвался, корчуя дерево

Как сообщили в пресс-службе УДСНС в Черкасской области, в селе Россошки 54-летний мужчина на собственном участке корчевал сухие деревья.

При выкапывании одной из ив произошел мощный взрыв. На грохот сбежались соседи. Пострадавшему, который лежал на земле, люди вызвали скорую помощь. Мужчина, находясь в травматическом шоке, не смог ничего объяснить.

С раздробленной ногой в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Однако все попытки врачей спасти мужчине жизнь оказались тщетными. От многочисленных телесных повреждений, полученных от взрыва неизвестного предмета, вечером он скончался в больнице.

Расследованием несчастного случая занимаются сотрудники УМВД в Черкасской области.