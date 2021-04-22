Пожилые люди обращаются к омбудсмену, потому что не знают, как прожить на маленькую пенсию.

В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, среди обращений к омбудсмену в прошлом году было немало именно от пенсионеров, которые не знают, как прожить на маленькую пенсию.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности. У нас сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн, если фактически нужно хотя бы 4714 грн", - отметила Денисова.

Читайте такжеВ Минсоцполитики признали, что почти 2 миллиона пенсионеров получают менее 2 тысяч гривень в месяцС 1 января 2021 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в Украине составляет: 1921 для детей до 6 лет, 2395 грн для детей от 6 до 18 лет, 2270 грн для трудоспособных лиц и 1769 грн для лиц, которые потеряли работоспособность.

Пенсии в Украине

1 марта в Украине началась автоматическая индексация пенсий - на 11%.

Средний размер доплаты должен был составить 308 грн, а минимальный - 100 грн. По данным Пенсионного фонда, большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них - 220-440 грн.

Однако в Министерстве соцполитики отметили, что перерасчет касается не всех.

С 1 апреля Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин, а также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров.

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Автор: Катерина Комолова