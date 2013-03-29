В Одессе открылся визовый центр Италии
20:51, 29 марта 2013Общество
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Сейчас все делается для того, чтобы приблизить сроки выдачи документов к шенгенским нормативам.
Фабрицио Романо рассказал про оптимизацию
В Одессе открылся визовый центр Италии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Фабрицио Романо.
«Посольство открыло визовый центр в Одессе, который будет принимать документы у желающих приехать в Италию… Открытие центра – часть масштабных мероприятий по оптимизации визовой службы посольства в целом», - сказал Ф.Романо.
Он добавил, что центр в Одессе работает только несколько дней и сейчас все делается для того, чтобы приблизить сроки выдачи документов к шенгенским нормативам, то есть к 10 дням.
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