Суд вернул на должность мэра, свергнутого горсоветом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации Комитета избирателей Украины, сегодня, 26 марта, суд признал незаконным и отменил решение Рубежанского городского совета от 27 июня 2012 года №22/65 о досрочном прекращении полномочий городского головы г. Рубежное (Луганская область) Константина Козюберды.

Пока что суд выдал сторонам только резолютивную часть судебного решения, а мотивировочная будет изготовлена позже. Тем не менее, по мнению юристов ЛОО КИУ, это судебное решение вступило в законную силу с момента оглашения и К.Козюберда должен приступить к исполнению своих обязанностей со среды, 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2012 года городской совет принял решение №22/65 «О досрочном прекращении полномочий городского головы г. Рубежное Козюберды К.Г.». За отставку мэра проголосовали 26 депутатов горсовета из 31, присутствовавшего на сессии. В решении сказано, что К.Козюберда не решил такие острые для Рубежного проблемы как – теплоснабжение квартир и коммунальных предприятий и состояние дорог.

В областной организации Комитета избирателей Украины досрочное прекращение полномочий городского головы связывали с приближением выборов в Верховную Раду 28 октября.