У Зиброва украли джип - милиция устроила «голливудскую» погоню

16:26, 29 марта 2013
Общество
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Столичная ГАИ задержала похитителя джипа певца Зиброва.

Зибров

Инспекторы киевского управления ГАИ задержали похитителя автомобиля, принадлежащего украинскому певцу Павлу Зиброву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ ГУМВД Украины в Киеве, внедорожник был похищен в ночь с 28 на 29 марта.

В частности, как отмечается в сообщении, в начале суток инспекторы ГАИ, которые несли службу на Майдане Незалежности, заметили внедорожник Toyota Land Cruiser, который с грубым нарушением требований правил пытался повернуть с Хрещатика влево на улицу Институтскую. На требование об остановке, поданное инспектором жезлом и свистком, водитель отреагировал увеличением скорости.

Инспекторы сообщили об этом дежурному по городу и начали преследование нарушителя. Водителю «Тойоты» неоднократно по громкоговорителю предлагалось остановиться, однако он не реагировал. Поворачивая с Крещатика на улицу Прорезную, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с «Ланосом», но и после этого не остановился, а продолжил движение по тротуару к перекрестку с улицей Богдана Хмельницкого.

Возле подземного перехода внедорожник остановился, водитель выскочил из авто и пересел в салон такси. Однако эта машина была заблокирована патрульным автомобилем.

«Казалось бы, приключения беглеца на этом должны были закончиться, но возле такси вдруг появилась иномарка с открытой дверцей. Беглец попытался было заскочить в более комфортабельную машину, но один из инспекторов ГАИ успел схватить его за одежду. Иномарка немного протянула беглеца и инспектора по асфальту, потом руки беглеца ослабели и он отпустил дверцу машины. На большой скорости она скрылась из поля зрения правоохранителей, однако они успели запомнить ее номерные знаки», - рассказали в ГАИ.

Задержанный 34-летний беглец был доставлен в Голосеевское райуправление столичной милиции для дальнейшего выяснения обстоятельств этого чрезвычайного происшествия. Материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как отметили в ГАИ, столичные правоохранители вернули известному артисту его внедорожник. При этом хозяин был удивлен визитом правоохранителей, поскольку он даже не подозревал, что его автомобиль был похищен.

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