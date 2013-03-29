В Киеве пропавшие без вести дети прожили неделю в холодном подъезде

Как сообщила УНИАН работник Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей 18 марта в милицию сообщила жительница села Майстрова Воля Новоград-Волынского района. По словам женщины, накануне около трех часов дня ее 14-летний и 10-летний сыновья ушли из дома, и не вернулись.

В семье заявительницы воспитываются семь детей: старшей дочери - 17, а самому младшему - 2 года.

Оказалось, исчезнувшие братья просились у мамы в цирк, который гастролировал в районном центре, но мать отказала. Вместе с детьми из дома исчезли денежные сбережения в сумме немногим больше тысячи гривень.

Правоохранители допустили, что дети могли взять деньги и пойти на цирковое представление самостоятельно.

Милиция обследовала развлекательные центры Житомира, подвальные помещения, заброшенные дома, чердаки многоэтажек - места, где дети могли найти себе временное пристанище.

По словам правоохранителей, у исчезнувших детей был с собой мобильный телефон, но он был выключен. В то же время, в одной из социальных сетей на веб-странице одного из братьев обновлялась информация, и мальчик сообщал своим друзьям, что они с младшим братом находятся в Новоград-Волынском.

25 марта в милицию поступило сообщение из одной из столичных больниц, что к ним был госпитализирован 10-летний мальчик с обморожением ног и лица. Как оказалось, это был один из разыскиваемых. Его старшего брата правоохранители отыскали в квартире одного из киевлян.

Ребята рассказали, что, действительно, втихаря взяли из дома деньги и пошли в цирк. Но поскольку клоуны уже уехали, то ребята, имея на руках аж тысячу гривень, решили домой не возвращаться, а использовать такую возможность для экскурсионной поездки в столицу.

Ночью в Киеве мальчики прибились к какому-то бездомному, который отвел их в теплый подвал и позволил там переночевать за деньги.

Дальше дети провели неделю в холодном подъезде высотки, выпрашивая у жильцов еду.

Местные жители подкармливали ребят, но никто не сообщил о них в милицию или какую-то другую службу. Только после того, как младший оказался в крайне тяжелом состоянии, один из жильцов вызывал «скорую», а второго, чтобы отогреть, завел к себе домой.

Старшего мальчика уже доставили домой к родителям. Младшего будут две недели лечить в ожоговом центре - у него обморожение ног и лица ІІ степени.

О.Номерчук также сообщила, что до сих пор продолжаются поиски двух братьев, 2008 и 2009 годов рождения, из села Глиница Радомышльского района, которые исчезли 28 февраля, и о которых УНИАН сообщал раньше.