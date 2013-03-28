Вице-премьер: в субботу предстоит еще одно испытание погодой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выездного заседания в Харькове коллегии Министерства регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

“В Киеве одна из самых сложных ситуаций. Во-первых, 60 см снега, во-вторых, объективно присутствовала недооценка прогнозов, ситуации со стороны коммунальных служб города Киева”, - сказал А.Вилкул.

Он отметил, что сейчас изучаются действия каждого руководителя. Вице-премьер не исключил возможности принятия кадровых решений: “Мы сейчас проводим детальный анализ по каждому подразделению, по каждому руководителю. Вы знаете, что ряд кадровых решений в Киеве уже принят в связи со сложившейся ситуацией”.

В то же время А.Вилкул отметил качественную работу коммунальных служб местных властей и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в западных регионах Украины, где в конце прошлой недели также были сильные снегопады.

По словам вице-премьера, оценка действий руководства регионов будет дана комплексно - в том числе после проведенных мероприятий по противодействию возможным паводкам.

По его словам, на сегодняшний день в 5 областях Украины есть проблемы с прочисткой стоковых коллекторов и ливневых канализаций.

А.Вилкул подчеркнул необходимость активизации работы в этом направлении.

“В субботу в 10–11 утра состоится переход температуры через 0 и скачкообразное повышение до +4, затем до +10. Будет интенсивное таяние снега. Это будет еще одно испытание, которое предоставит нам погода, и оценка, которую дадут нам люди”, - подчеркнул А.Вилкул.