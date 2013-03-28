ГПтС хочет построить в Ирпене новое СИЗО: Лукьяновское не справляется

Государственная пенитенциарная служба Украины рассчитывает на протяжении 2-3 лет построить на базе Ирпенского исправительного центра № 132 новый следственный изолятор, который будет обслуживать потребности Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко, отвечая на вопросы журналистов.

"В этом году мы готовы уже выдать проект, и если наша государственная целевая программа рассчитана на несколько лет, то, безусловно, мы можем говорить, что это событие может произойти через 2-3 года", - сказал С.Сидоренко

По его словам, следственный изолятор города Киева обслуживает потребности не только столицы, но и Киевской области, и является наиболее загруженным СИЗО в Украине. Поэтому ГПтС планирует уже в этом году официально утвердить проект строительства на базе Ирпенского исправительного центра № 132 нового следственного изолятора и построить его на протяжении следующих 2-3 лет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 июля 2012 года в Лукьяновском следственном изоляторе содержались 3 тысячи человек. СИЗО максимально рассчитан на 3,2 тысяч мест. Основные здания Лукьяновского следственного изолятора Киева были построены в 1859-1862 годах.