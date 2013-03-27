Оппозиция ждет от Попова плана спасения Киева от потопа
Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует от председателя КГГА Александра Попова показать план спасения Киева от наводнения.
Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует от председателя Киевской горгосадминистрации Александра Попова “немедленно обнародовать план мер по недопущению катастрофических последствий таяния беспрецедентного количества снега в столице Украины”.
Об этом говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой ВО “Батькивщина”.
В заявлении отмечается, что уже вчера “оказались затопленными массивы Петровка и Голосеево, вода на дорогах достигала такого уровня, что проникала в салоны автомобилей”, при этом в Киеве еще не было плюсовой температуры, поэтому подтопление двух массивов произошло лишь после того, как несколько часов светило солнце.
«Трудно представить, что ожидает город в случае резкого потепления, если вчера без серьезного повышения температуры плавал центр Киева. Наученные преступной неспособностью власти противостоять снежной стихии, сегодня киевляне живут в тревожном ожидании и надеждами на самих себя», - говорится в заявлении.
«Батькивщина» настаивает на срочном обнародовании плана действий власти по подготовке и преодолению стихии. В заявлении сказано, что должна быть настроена четкая система on-line информирования жителей столицы о действиях оперативного штаба, доведены до каждого гражданина телефоны и адреса, по которым можно получить помощь или консультацию.
“Так же службы КГГА обязаны сообщить людям карты с местами наиболее вероятных подтоплений и, задействовав подразделения МЧС, Министерства внутренних дел, не допустить возникновения заторов, повреждения помещений, подвижных средств и другого имущества киевлян”, - говорится в заявлении.
Ее автор подчеркивает: «Господин Попов, вчера, вместо того, чтобы принять ответственность за беспомощность городской власти при организации работы по защите столицы от снежного коллапса, Вы поступили как настоящий трус - определили на роль «козла отпущения» своего заместителя Мазурчака и отправили его в отставку. Вы продемонстрировали настоящую решительность и готовность к кардинальным решениям там, где речь идет о возможности переложить вину на подчиненных”. “Теперь киевское общество имеет право надеяться, что Вы с такой же решительностью займетесь своими прямыми обязанностями по предотвращению нового стихийного бедствия в столице Украины», - заявляют в оппозиции.