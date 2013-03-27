Мазурчак берет удар на себя и пугает, что машины будут плавать по самые крыши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Мазурчак сказал в интервью журналистам, комментируя соответствующий вопрос.

«Нет. Считаю, что нет. И более того, скажу, что Киев имеет на сегодняшний день наиболее подготовленного руководителя города. И сегодня я не вижу вообще, и среди тех, кто будет баллотироваться на эту должность, ни одного специалиста, который бы мог стать на его уровень с его уровнем подготовки», - сказал А.Мазурчак.

«Он уже включился в процесс после того, как произошла ситуация. И фактически сам возглавил штаб по ее ликвидации. А вопрос предупреждения в компетенции комиссии, которую я возглавлял, и поэтому мной было принято такое решение», - заметил он.

При этом А.Мазурчак сообщил, что, несмотря на то, что подал в отставку, подготовит и уже сегодня представит полностью план мероприятий по минимизации последствий возможного наводнения. «И я постараюсь, чтобы они были выполнены», - отметил А.Мазурчак.

По его словам, в столице проверены все ливневые системы, они прочищены и готовы к работе. «Но все будет зависеть от того, как будет таять снег. Все будет зависеть от погодных условий. Если будут перепады такие, что снег растаял и замерз, то эти приемники льдом могут покрыться. Поэтому очень важно понимание всех моментов. Люди должны понимать, что это стихийное явление, которое бывает один раз в 100 лет. Им нужно отказаться от поездок на частном транспорте и дать возможность расчистить сливоприемники от льда. Если этого не будет, то будут очень большие проблемы, машины будут плавать по самые крыши. И потом будут опять говорить, что власть не смогла сделать», - отметил А.Мазурчак.

Как сказал А.Мазурчак, существует карта проблемных мест городской канализации, их в Киеве 90, где могут быть проблемы, и именно оттуда следует в первую очередь вывозить снег.

Также он предлагает вывозить снег с мест больших транспортных потоков, из центра города.