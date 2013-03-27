Янукович: нет необходимости увеличивать добычу угля

Об этом В.Янукович сказал во время встречи с главой Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрием Колесниковым относительно социально-экономического развития области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В начале встречи глава государства отметил, что хотел бы услышать от главы Днепропетровской ОГА информацию о текущей ситуации в области, в частности, об экономической, а также о вопросах, которые в настоящее время наиболее актуальны для людей.

Как сообщил после встречи с Президентом Д.Колесников, он доложил В.Януковичу о социально-экономическом развитии Днепропетровской области и о планах ее развития в среднесрочной перспективе. По его словам, он также проинформировал Президента о состоянии базовых отраслей экономики региона.

«Глава государства обратил отдельное внимание на развитие угольной и металлургической отраслей. Он отметил, что нет необходимости наращивать объемы добычи угля, пока не будут построены заводы по переработке угля в синтетический газ. Президент отметил, что Украина имеет потенциал для роста металлургической отрасли», - цитирует Д.Колесникова пресс-служба Президента.

Также председатель Днепропетровской ОГА доложил о ходе реализации социальных инициатив Президента, в частности, относительно реализации программы доступного жилья и социальной защиты детей.