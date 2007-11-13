В Крыму открывается охота на пушного зверя

18 ноября в Крыму открывается очередной сезон охоты на пушного зверя. Продлится он до 21 января 2008 года.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Максим ГОЛОВАНЬ.

По его информации, на зайца-русака можно будет охотиться по воскресеньям. «На зайца-русака можно будет охотиться по отстрелочным карточкам, которые выдаются пользователями охотничьих угодий, с обязательной регистрацией охотника перед проведением охоты. Сразу после добычи дичи охотник обязан сделать отметку об этом в отстрелочной карточке», - сообщил М.ГОЛОВАНЬ.

По данным учета численности охотфауны 2006 года, в Крыму без учета естественного прироста насчитывалось 106 тысяч зайцев. «За охотничий сезон 2006/07 крымские охотники добыли 22 тысячи «косых», - сообщил пресс-секретарь Рескомлеса. Это средний показатель отстрела зайцев за год, находящийся в рамках экологического равновесия фауны Крыма.

Всего за один сезон охотник имеет право добыть не более 10 зайцев (по одному – в один день охоты).