В Кабмине уверяют, что существенных осадков больше не будет

По информации Украинского гидрометеоцентра, в течение суток продолжались осадки.

Наибольшее количество от 2 до 10 мм выпало в Харьковской области, от 2 до 5 мм в Черниговской, Луганской, Сумской, и на севере Донецкой области; от 1 до 2 мм – в Киевской, Житомирской и Полтавской областях.

Таким образом, в Киеве уже выпало 60 мм, в Сумской области – 66 мм (а в некоторых населенных пунктах – 80). В среднем по территории Украины выпало осадков от 40 до 50 мм, что является рекордом за век.

26-27 марта умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь ожидаются на Юге и Юго-Западе Украины, в Крыму ожидается дождь.

«Сегодня уже можно констатировать, что циклон покинул территорию Украины и существенных осадков больше не ожидается», – сказал Александр Вилкул.

По информации Укравтодора, по состоянию на 7 час. 25 марта 2013 года обеспечен проезд по всем автодорогам государственного значения.

Благодаря привлечению тяжелой, коммунальной и дорожной техники обеспечено движение в обоих направлениях на автодорогах Киев – Житомир, Киев – Харьков и на участке в районе г. Бровары на автодороге Киев – Чернигов.

Транспортное сообщение по Вышковскому, Яблунецкому, Латирскому и Абранскому горных перевалах Закарпатской области и Ужоцкому и Орявскому перевалах Львовской области осуществляется в обычном режиме.

В период с 22 марта 2013 года было затруднено транспортное сообщение к 1 тыс. 103 населенным пунктам.

По состоянию на 7 час. 25 марта 2013 года возобновлен проезд к 998 населенным пунктам (Винницкой – 171, Волынской – 65, Ивано-Франковской – 42, Львовской – 106, Ровенской – 98, Тернопольской – 192, Хмельницкой – 303, Черновицкой – 21), сегодня будет восстановлено транспортное сообщения к 105 населенным пунктам (Винницкой – 17, Волынской – 12, Тернопольской – 28, Хмельницкой – 45, Черновицкой – 3).

Силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионах в течение суток оказана помощь 1566 автотранспортным средствам и 3230 лицам (с 11 декабря 2012 года 15 тыс. 575 ед. автотранспорта и 29 тыс. 617 лицам).

Спасателями и военными развернуто 317 мобильных спасательных пунктов, в которых в течение суток предоставлено помощь 1 тыс. 297 лицам.

В результате неблагоприятных погодных условий (снег, гололед и сильные порывы ветра) начиная с 22 марта было обесточено 1 тыс. 197 населенных пунктах.

Уже восстановлено электроснабжение в 1036 населенных пунктах, осталось восстановить в 161 населенном пункте (Киевской – 3, Полтавской – 112, Сумской – 46). По всей территории страны продолжаются работы по расчистке электросетей от намерзания льда.

Для очистки дорог и территорий от снега, проведения оперативных ремонтных работ в течение суток привлечено более 22 тыс. человек и более 400 единиц специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), около 6000 единиц техники коммунальной и дорожной служб, более 70 единиц тяжелой армейской техники, в том числе и БТР-ы и 22 снегоуборочных поезда.

В Киеве, во исполнение распоряжения правительства, дополнительно привлечено 200 единиц техники предприятий и организаций всех форм собственности. Коммунальной и дорожной техники работает 600 единиц.

Благодаря помощи правительства в Киеве возобновляется движение общественного транспорта. В частности, восстановлено движение рейсовых автобусов. Электротранспорт (троллейбусы и трамваи) выходит на маршруты согласно графику возобновления работ.

Также с 23 марта в Киеве работает 1962 военных и более 20 единиц тяжелой техники, задействован личный состав и техника президентского полка.

«В первую очередь военные обеспечивают очистку от снега остановок общественного транспорта, подходов к станциям метрополитена, социальным объектам, больницам, аптекам и другим местам массового пребывания людей, где сложно применять тяжелую технику», – сказал Александр Вилкул.