В КГГА говорят, что рассыпали 600 тонн соли за сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак.

«Была очень тяжелая зима, большое количество соли было высыпано. У нас остались всего 3 тыс. 600 тонн соли для города. За эту ночь было больше 600 тонн высыпано», - сообщил он.

А.Мазурчак отметил, что все службы в этой чрезвычайной ситуации работают в круглосуточном режиме, а очистку автодорог предусматривается проводить более активно ближе к вечеру, и к тому времени как раз рассчитывают оттянуть со столичных автодорог все фуры и другие крупногабаритные машины, которые застряли в заносах.

Представитель КГГА также уверил, что в столице не случилось пока еще ни одной аварии на магистральных теплотрассах.

«По авариям. По теплотрассам сегодня нет массовых отключений. У нас из 11 тыс. 700 домов в авариях сегодня 14, то есть такие, которые ликвидируются в течение суток. То есть это не магистральные порывы, магистральных нет на этот момент», - сказал А. Мазурчак.