В Сумах полный пассажиров автобус столкнулся с двумя автомобилями

Как передает корреспондент УНИАН, по информации управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, Chery Tiggo двигался по улице Черепина в направлении ул. Краснозвездинской, на мосту водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с автобусом БАЗ. От удара Chery Tiggo отбросило на автомобиль Kia Soul, двигавшийся сзади. В свою очередь автобус выкинуло на бордюр, на котором тот и остановился. Высота последнего не позволила слететь автобусу через ограждение с моста в реку.

В результате ДТП был серьезно травмирован водитель Chery Tiggo, которого спасла подушка безопасности. В тяжелом состоянии «скорой» его госпитализировали в городскую больницу. По словам очевидцев, если бы водитель пристегнулся ремнем безопасности, то последствия для него были бы минимальны.

В маршрутном автобусе в момент ДТП находилось 19 человек. Часть пассажиров получили легкие травмы – ушибы и ссадины.

Авария вызвала большую пробку на дороге, поэтому регулировщикам ГАИ пришлось перенаправлять транспортный поток в обратном направлении.

Причины аварии пока не установлены, но не исключено, что спровоцировать ДТП мог ледяной дождь, шедший сегодня с утра в Сумах, и как следствие – образовавшийся на дороге гололед.