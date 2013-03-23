На Тернопольщине из-за сугробов отрезанными от мира остались 370 сел

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, сегодня утром проблемы возникли на объездной дороге города Кременец, где в заторе находится около 50 грузовых автомобилей, также проблемными являются большинство дорог области местного значения.

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В ночь с 22 на 23 марта зафиксированы заторы на дорогах государственного значения Н-02 «Тернополь – Львов» (вблизи села Озерная), М-19 «Тернополь – Кременець – Ривне» (вблизи города Збараж).

По состоянию на 10 час. 23 марта пожарно-спасательными подразделениями осуществлено 34 выезда для предоставления помощи людям в снежных заносах, в результате которых высвобождено из снежных ловушек 126 транспортных средств, в которых находился 371 человек, из них 54 ребенка.