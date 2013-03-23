Из-за снегопада почти 400 городов и сел сидят без электричества

В Украине в течение 22 марта и в ночь с 22-го на 23 марта вследствие неблагоприятных погодных условий (сильные снегопады, метели) сработали системы защиты линий электропередач в 13 областях и произошло обесточивание 381 населенного пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в частности, без электроснабжения остались: в Киевской области - 109 н.п., Винницкой - 95 н.п., Полтавской – 55 н.п., Житомирской – 29 н.п., Черкасской – 25 н.п., Черновицкой – 20 н.п., Тернопольской – 17 н.п., Хмельницкой – 12 н.п., Ивано-Франковской – 10 н.п., Волынской – 3 н.п., Львовской – 3 н.п., Ривненской – 2 н.п. и Днепропетровской – 1 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

По состоянию на 7 час. 23 марта, по информации Укравтодора, проезд по автодорогам государственного значения обеспечен, говорится в сообщении.

Транспортное соединение по Вышковскому, Яблонецкому, Латырскому и Абранскому горным перевалам Закарпатской области и Ужоцкому и Орявскому перевалам Львовской области осуществляется в обычном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины введено регулируемое движение на 14 участках дорог: в Винницкой области - 1 (Козятин-Хмельник), Ивано-Франковской области - 5 (Татарев-Каменец-Подольский, Стрый-Тернополь-Знаменка; Стрый-Черновцы; Мукачево-Львов; Ивано-Франковск-Тернополь), в Тернопольской области – 2 (на объездной дороге г. Кременец, Городенко-Устечко), Хмельницкой области - 2 (Тернополь-Винница, Хмельницкий-Каменец-Подольский), Черновицкой области – 2 (на подъемах автодороги М03 возле с. Рингач Новоселицкого района, М19 с. Тарашаны Глыбокского района) Черниговской области - 1 (Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч) и в Киевской области – 1 (Сквирский район, с. Шамраевка).

Организовано реверсивное движение транспорта на автодороге Ривне-Луцк. Перекрыта для движения дорога Броды – Тернополь на участке во Львовской области.

Усложнен проезд к 442 населенным пунктам в пяти областях, а именно: в Тернопольской – к 187 н.п., Ривненской – 98 н.п., Волынской – 77 н.п., Хмельницкой – 60 н.п., Киевской – 20 н.п.

Развернуто 52 мобильных спасательных пункта в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и г. Киев.

К мерам по обеспечению постоянного функционирования объектов жизнедеятельности населения, социально-бытовой сферы и транспортного сообщения на автодорогах государственного и регионального значения в течение прошлых суток привлекались 7 тыс. 291 человек и 2 тыс. 545 ед. техники, из них: от ГСЧС – 1688 человек и 404 ед. техники; Минобороны 41 человек и 19 ед. техники; МВД – 720 человек и 287 ед. техники, коммунальных предприятий – 2 тыс. 518 человек и 491 ед. техники, Укравтодора –2 тыс. 324человек и 1 тыс. 344 ед. техники.

В Киеве наблюдается осложнение движения автотранспорта на 7 участках дорог. На данных участках дорог работают подразделения Главного управления ГСЧС в г. Киеве (17 единиц техники, 74 человека личного состава) и Минобороны (5 единиц БТР и 12 человек личного состава). В течение суток из заторов высвобождены 205 грузовых, 443 легковых автомобиля, 62 автобуса и 9 троллейбусов. К расчистке дорог привлечено 253 единицы снегоочистительной техники и 400 работников Киевавтодора.