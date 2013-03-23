Киевлянам запретят парковать автомобили, пока не почистят дороги

Киевская городская государственная администрация в связи с резким ухудшением погодных условий просит киевлян и гостей столицы воздержаться от пользования собственным автотранспортом, поскольку парковка машин на некоторое время будет запрещена для того, чтобы коммунальные службы имели возможность очистить от снега автодороги и тротуары.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом говорилось во время заседания штаба по чрезвычайным ситуациям, состоявшегося сегодня, 23 марта, в столичной администрации под председательством первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций совместно с социальными службами районов в местах массового скопления фур установят временные палатки и позаботятся об обогреве людей, ставших заложниками ненастья. А в случае необходимости – окажут медицинскую помощь. Также по городу будут патрулировать социальные службы, говорится в сообщении.

Кроме того, А.Мазурчак подчеркнул необходимость сообщить другим областям о запрещении въезда в столицу экскурсионных групп детей, находящихся сейчас на каникулах.