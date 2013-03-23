Украинская диабетическая федерация просит помочь ее футболистам

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказала представитель УДФ, директор "ДИАЕВРО-2013" Ирина Власенко.

"ДИАЕВРО" - это уникальный футбольный проект, который по украинской инициативе впервые был проведен в прошлом году в Киеве с участием восьми команд из европейских стран. Помочь людям с диабетом поверить в себя и доказать обществу, что диабет не становится на пути для реализации любой мечты, является главной целью нашего проекта", - сообщила она.

В то же время И.Власенко выразила сожаление, что "сегодня возможность участия команды игроков - семь футболистов, тренер и врач - остается нерешенной". "В связи с этим УДФ приглашает поддержать нашу сборную для участия в "ДИАЕВРО-2013" и объявляет конкурс на спонсорскую помощь, с подробностями и условиями которого можно ознакомиться на сайте УДФ или на сайте Федерации футбола Украины", - отметила И.Власенко.

В свою очередь, заместитель председателя киевской городской организации физкультурно-спортивного общества "Спартак" Иван Токаренко сообщил, что организация полностью поддерживает идею проведения "ДИАЕВРО" и для более плодотворного сотрудничества заключила соглашение с УДФ и обратилась к ФФУ о включении Украинской диабетической федерации в Федерацию спорта инвалидов Украины.

По словам И.Токаренко, в мае в Виннице пройдет отборочный турнир по мини-футболу на "ДИАЕВРО-2013", который определит, кто поедет в Хорватию и будет соревноваться с 12 командами Европы, в частности, из Испании, Бельгии, Португалии, Сербии.

"Надеюсь, что в Хорватии мы увидим достойную игру нашей команды. И такие участники, как Хорватия или другие, получат серьезного противника", - сказал И.Токаренко.

Актер, почетный президент УДФ, народный депутат Богдан Бенюк сказал: "Я думаю, то, что будет происходить в августе в Европе, тот маршрут ДИАЕВРО, который начался с нашей украинской земли, он будет шагать миром".

"Очень важно, чтобы те люди, которые имеют эту болезнь - диабет, - верили, что всегда найдутся люди, которые протянут им руку помощи, вдохновят веру в себя", - отметил Б.Бенюк.