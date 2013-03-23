Минобразования согласно приравнять журналистов к художникам и спортсменам

Об этом Минобразования проинформировало Национальный союз журналистов соответствующим письмом, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, анализ нормативно-правовых документов по вопросам профессиональной творческой деятельности показал, что действующим законодательством предусмотрены благоприятные условия для осуществления учебно-образовательной деятельности по всем творческим специальностям, кроме «Журналистика».

Так, например, нормативы численности студентов дневной формы обучения на одну штатную должность научно-педагогического работника в высших учебных заведениях III и IV уровня аккредитации по направлению подготовки «Искусство» - от 3,5 до 5,5, в то время, как для направления подготовки «Журналистика» - 12. Ученое звание профессора и доцента присваивается деятелям культуры и искусств и специалистам физической культуры и спорта, в частности, тем, кто удостоен соответственно почетного звания «Народный артист Украины», «Народный художник Украины», «Народный архитектор Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», но отсутствует звание «Заслуженный журналист Украины».

В то же время журналистика является также одним из творческих видов деятельности наравне со сферами культуры и искусства. Это подтверждается рядом законов Украины.

Исходя из вышесказанного, Минобразования предлагает с целью признания журналистики в качестве творческой специальности, внести соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров Украины: от 17 августа 2002 г. № 1134 «Об утверждении нормативов численности студентов (курсантов), аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей научной степени кандидата наук, слушателей, интернов, клинических ординаторов на одну штатную должность научно-педагогического работника в высших учебных заведениях III и IV уровня аккредитации и высших учебных заведениях последипломного образования государственной формы собственности»; от 27 декабря 2008 г. № 1149 «Об утверждении Порядка присвоения ученого звания профессора и доцента»; предусмотреть нормативы численности студентов на одну штатную должность научно-педагогического работника для образовательного направления «Журналистика» на уровне 5 студентов на 1 работника, возможность присвоения ученых званий доцента и профессора «Заслуженному журналисту Украины», а также за значительные личные творческие достижения в сфере журналистики.