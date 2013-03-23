«Укртелеком» повышает тарифы на радиоточки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с 1 апреля 2013 года абонентская плата за пользование основной радиоточкой будет составлять для населения 10,80 грн (с НДС), для юридических лиц – 16,20 грн (с НДС).

До 1 апреля абонентская плата составляет 9,36 грн для населения и бюджетных организаций и 14,04 грн – для юридических лиц (с НДС).

Как сообщал УНИАН, в «Укртелекоме» необходимость повышения тарифов на проводное радиовещание объясняют убыточностью услуги.

По данным компании, за 2012 год от этой услуги отказалось около 400 тыс. абонентов и по состоянию на 1 января 2013 года в Украине осталось 1 млн 900 тыс. работающих радиоточек. Для сравнения: еще в 2008 году «Укртелеком» обслуживал 3 млн 600 тыс. радиоточек.

По подсчетам специалистов компании, при сохранении существующих темпов уменьшения абонентов проводного радиовещания уже в 2016 году останется менее миллиона работающих радиоточек. При этом, по данным компании, объем расходов «Укртелекома» - единственного оператора в Украине, который предоставляет услуги проводного радиовещания, - на содержание сети не уменьшается от сокращения количества потребителей. Расходы компании лишь увеличиваются, в частности, из-за подорожания материальных ресурсов. По итогам 2012 года убытки «Укртелекома» от предоставления этих услуг составили 46 млн грн, а за последние 5 лет - почти полмиллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2011 года «Укртелеком» повысил абонплату на 20%.