Украинцев просят воздержаться от поездок в Румынию

В соседней стране во многих местах на дорогах затруднено движение, а в последующие дни в северных и северо-восточных регионах ожидается значительное снижение температуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в адрес руководства области поступило письмо от вице-консула Генерального консульства Украины в Сучаве относительно осложнения погодных условий и дорожного движения в Румынии. Как отмечается в письме, 22 марта погодные условия на территории Румынии в пределах уездов консульского округа Генерального консульства Украины в Сучаве значительным образом осложнились длительными снегопадами, метелями и гололедом.

«С 10 часов 22 марта на территории северо-восточной части страны объявлено штормовое предупреждение от снегопадов и усиления ветра до 70 км в час, - говорится в письме. - Наиболее сложная ситуация наблюдается в уездах Сучава, Ботошань, Яссы, Бакэу, Вранча и Нямц, в которых на значительной части дорог движении осложнились в связи с гололедом, вызванной понижением температуры и ветром».

Кроме этого европейская магистраль Е-85 «Сирет - Бухарест» функционирует с ограничениями, вызванными работой снегоуборочной техники.