В Крыму синоптики ободрали государство на полтора миллиона гривен

17:56, 22 марта 2013
Общество
1174

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами регионального центра гидрометеорологии, которые нанесли государственному бюджету 1,5 млн грн убытка.

В В Крыму синоптики незаконно заработали 1,5 млн грн на прогнозах / Фото: ZN.ua

Как сообщила УНИАН пресс-служба надзорного ведомства, метеорологи в течение двух последних лет завышали стоимость услуг по метеообеспечению полетов в аэропорту Симферополя.

Расследование проводится по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины "злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям".

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Симферополь» располагает двумя взлетно-посадочными полосами, полным комплексом аэродромных, инженерных, радио- и светотехнических систем для обеспечения полной безопасности полетов всех типов пассажирских и грузовых воздушных судов, современными системами по организации управления воздушным движением

В аэропорту находятся представительства авиакомпаний НАК Узбекистана, "Аэрофлот", "ГТК Россия", "АэроСвит", "Международные авиалинии Украины", "S7 (Сибирь)", "Турецкие авиалинии", "АрмАвиа", "Донбасс", "Марс РК", Windrose, "Эль-Аль".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter