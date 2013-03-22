В Крыму синоптики ободрали государство на полтора миллиона гривен
Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами регионального центра гидрометеорологии, которые нанесли государственному бюджету 1,5 млн грн убытка.
Как сообщила УНИАН пресс-служба надзорного ведомства, метеорологи в течение двух последних лет завышали стоимость услуг по метеообеспечению полетов в аэропорту Симферополя.
Расследование проводится по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины "злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям".
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Симферополь» располагает двумя взлетно-посадочными полосами, полным комплексом аэродромных, инженерных, радио- и светотехнических систем для обеспечения полной безопасности полетов всех типов пассажирских и грузовых воздушных судов, современными системами по организации управления воздушным движением
В аэропорту находятся представительства авиакомпаний НАК Узбекистана, "Аэрофлот", "ГТК Россия", "АэроСвит", "Международные авиалинии Украины", "S7 (Сибирь)", "Турецкие авиалинии", "АрмАвиа", "Донбасс", "Марс РК", Windrose, "Эль-Аль".