В Крыму синоптики ободрали государство на полтора миллиона гривен

Как сообщила УНИАН пресс-служба надзорного ведомства, метеорологи в течение двух последних лет завышали стоимость услуг по метеообеспечению полетов в аэропорту Симферополя.

Расследование проводится по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины "злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям".

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Симферополь» располагает двумя взлетно-посадочными полосами, полным комплексом аэродромных, инженерных, радио- и светотехнических систем для обеспечения полной безопасности полетов всех типов пассажирских и грузовых воздушных судов, современными системами по организации управления воздушным движением

В аэропорту находятся представительства авиакомпаний НАК Узбекистана, "Аэрофлот", "ГТК Россия", "АэроСвит", "Международные авиалинии Украины", "S7 (Сибирь)", "Турецкие авиалинии", "АрмАвиа", "Донбасс", "Марс РК", Windrose, "Эль-Аль".