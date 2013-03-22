Завтра Украина присоединится к акции «Час Земли»

Киев присоединится к акции «Час Земли», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Кроме символического выключения света на 60 минут нынешняя кампания акцентирована на необходимости ежедневных действий каждого гражданина и правительства в сфере энергоэффективности, сохранения окружающей среды, расчетливого использования ресурсов для преодоления проблемы изменения климата и достижения гармонии с природой.

Час Земли был впервые проведен в 2007 году в Австралии. Уже в 2008 году эта акция распространилась по миру, в ней приняли участие более 50 млн людей в 35 странах. Украина присоединилась ко всемирной кампании в 2009 году.

В 2012 году к Часу Земли присоединилось более 7 тысяч городов в 152 странах. В Украине к акции присоединились более 40 населенных пунктов.

Час Земли также поддерживает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.