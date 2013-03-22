Эксперты назвали причины банкротства банка «Таврика»

«Коммерческий банк - это структура, которая работает на свой страх и риск. «Таврика» же не казенное предприятие, чтобы госструктуры за него отвечали и его опекали. Поэтому начинать винить в его банкротстве главу Нацбанка - как минимум глупо. Пусть Кармазин возьмет дальше – подаст иск на Бена Бернанке. Я уважаю его как юриста, но он сделал ляп», - утверждает экономист, бывший правительственный секретарь Виктор Лисицкий, сообщает РБК-Украина.

По мнению эксперта, причиной краха банка стало активное инвестирование его владельцев в сферу недвижимости, которая переживает сегодня не лучшие времена.

«Владельцы банка заигрались в недвижимость – сферу крайне опасную на сегодняшний день. Вы посмотрите по Киеву – на каждом шагу вывески «продается жилье», «продается офис». Владельцы банка, прогорев на недвижимости, спустили всю его ликвидность. Затем они начали заманивать вкладчиков сверхвысокими ставками. Крах банка – был только вопросом времени», - считает экономист.

Соглашается с тем, что высокие ставки по депозитам стали одной из причин банкротства банка эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

«Одни только высокие процентные ставки по депозитам не вызвали бы проблем в «Таврике». Но они выступили в качестве катализатора негативных процессов. Если бы ставки были ниже, то банку требовалось меньше средств тратить на выплаты вкладчикам», - убежден финансист.

Напомним, что ранее экс-нардеп Юрий Кармазин от имени вкладчиков банка Таврика обвинил главу НБУ в том, что главный финансовый регулятор страны якобы довел до банкротства это финучреждение.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова сообщила, что за три месяца выплаты вкладов банка «Таврика» 22 тыс. его клиентов получили 945,8 млн грн.

20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в «Таврике».

Как известно, акционером банка, который прямо и косвенно владеет 10% и более уставного капитала банка на конец отчетного 2011 года являлся Анатолий Кобец. Вместе с тем, по данным СМИ, фактическим владельцем финучреждения является Сергей Цюпко - владелец "Киевского ювелирного завода": в 2000 году стал одним из акционеров банка, в 2001-2002 годах возглавил наблюдательный совет АБ «Таврика».