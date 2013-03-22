Военные объекты Украины будут инспектировать 20 иностранных групп

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, Украина является участницей ряда международных договоров и соглашений в сфере контроля над обычными вооружениями, среди которых главное место занимают Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и Договор об открытом небе.

На протяжении нового инспекционного года по ДОВСЕ, который начался 17 марта, Украина будет обязана принять на своей территории (без права отказа) более 20 иностранных групп от других государств-участников Договора. Инспекции будут подлежать воинские части, военно-учебные заведения, базы (склады, арсеналы) Вооруженных сил Украины и предприятия Украины, на территории которых базируются (производятся) вооружение и военная техника, подпадающие под количественные ограничения, а именно: боевые танки, боевые бронированные машины (БМП, БТР), артиллерийские системы калибра более 100 мм, боевые самолеты, боевые (транспортные) вертолеты и мостоукладчики.