Ученые нашли ген, который отвечает за накопление жира в организме

Японские специалисты утверждают, что обнаружили ген, регулирующий накопление жира в организме.

Как передает ИТАР-ТАСС, данное открытие, вероятно, поможет в разработке препаратов, препятствующих появлению лишнего веса, диабета и метаболического синдрома.

Открытие, как сообщает сегодня токийская печать, сделала группа исследователей Университета Осака во главе с профессором иммунологии Сидзуо Акира. В ходе экспериментов на лабораторных мышах они установили, что в печени, селезенке и других органах есть иммунные клетки, которые появляются в результате воздействия особого гена - Trib1. Как оказалось, они отвечают не только за иммунитет, но и за накопление жира.

У мышей, которым блокировали действие гена Trib1, повышалось содержание вредного холестерина в крови, увеличивалось жировое отложение, развивался диабет. Группа профессора С.Акира считает, что в организме человека, судя по всему, происходят похожие процессы. Теперь исследователи из Университета Осака намерены детально изучить механизм накопления и распределения жира, чтобы в дальнейшем выйти на разработку соответствующих препаратов.